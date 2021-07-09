В Азербайджане повышены штрафы за затягивание рассмотрения дел в суде
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличен размер некоторых штрафов.
Как сообщает в пятницу Trend, на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) девятого июля депутаты обсудили поправки в Административно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы.
В соответствии с поправками, за непредоставление доказательств в суд предлагается увеличить сумму штрафа с 50 до 2 000 манатов.
Также изменения предусматривают штраф в размере до 500 манатов в случаях, если стороны затягивают рассмотрение дела судом необоснованными ходатайствами.
После обсуждений поправки были поставлены на голосование и приняты в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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