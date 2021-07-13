Презентован первый азербайджано-турецкий газетный медиапроект - Azernews и Yenişafak (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская англоязычная газета Azernews и влиятельная турецкая газета Yenişafak запустили совместный азербайджано-турецкий медиапроект. В печатной версии газеты Azernews на отдельно выделенной странице будут публиковаться турецкие новости в сфере политики, экономики, общества и культуры из газеты Yenişafak. Проект призван внести вклад в дело дальнейшего развития азербайджано-турецких связей, в том числе в сфере медиа и обмена информацией.

Издающаяся с 1997 года газета Azernews имеет большую англоязычную читательскую аудиторию. Azernews входит во Всемирную газетную ассоциацию (WAN-IFRA). Кроме того, газета Azernews принята в учрежденную во Франции организацию Sparknews международной инициативы Impact Journalism Day. В данный проект, объединяющий более 60 мировых газет, входят такие авторитетные СМИ, как USA Today (США), The Huffington Post (США), The Sunday Times (Великобритания) и Le Monde (Франция). Печатная версия газеты Azernews издается в различных современных дизайнах. Она печатается и распространяется в таких странах, как США, Великобритания, Китай и др.

Отметим, что газета Yenişafak издается с сентября 1994 года и сегодня ее ежедневный тираж составляет 110 тысяч экземпляров. Газета Yenişafak входит в число наиболее читаемых в Турции. Кроме того, Yenişafak имеет самую большую читательскую аудиторию среди газет в социальных медиа Турции.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)