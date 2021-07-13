Бакметрополитен внес ясность в вопрос о снижении зарплаты машинистов

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» внес ясность в вопрос о снижении зарплаты машинистов во время приостановления деятельности метро в период пандемии.

Как сообщил во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов, расчет зарплат в метрополитене осуществляется по специфическим правилам.

«Заработная плата выплачивается по определенному тарифу, и снижения в этом плане не произошло. Однако в соответствии с законодательством в Бакинском метрополитене машинистам выплачиваются и дополнительные средства. Например, тем, кто работает в ночную смену, в тяжелых условиях и на других подобных работах выплачиваются надбавки к зарплате. Во время пандемии, если сотрудник выходил в ночную смену, ему выплачивались дополнительные средства. А поскольку в период пандемии действовали определенные ограничения в связи с деятельностью метрополитена, машинистам, которые не работали в ночную смену, надбавки не выплачивались», – сказал Бахтияр Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)