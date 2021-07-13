В Азербайджане выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 71 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 71 заболевший, один человек скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлено 337 456 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 873 человека вылечились, 4 988 – скончались, число активных больных составляет 1 595.

За последние сутки в Азербайджане проведено 9 365 тестов на COVID-19, целом за все время пандемии – 3 867 916 тестов.

(Перевод: Турал Гараджаев)