Госкомстат обнародовал рост численности населения Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На первое июня 2021 года численность населения Азербайджана составила 10 миллионов 135,3 тысячи человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат.
Численность населения выросла на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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