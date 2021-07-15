Госкомстат обнародовал рост численности населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На первое июня 2021 года численность населения Азербайджана составила 10 миллионов 135,3 тысячи человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат.

Численность населения выросла на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)