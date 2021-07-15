Третья доза вакцины не обязательна – Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Третья доза вакцины от коронавируса не обязательна, она рекомендуется лицам из группы риска.

Об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, человек, перенесший коронавирус, только через шесть месяцев после излечения может пройти вакцинацию и получить бессрочный сертификат о наличии иммунитета.

«Третья доза вакцины усиливает уже имеющийся иммунитет. Наблюдения показывают, что спустя некоторое время действие вакцины у лиц, получивших две дозы, может ослабнуть. У некоторых это может произойти спустя шесть месяцев или через более длительный срок. У людей с хроническими болезнями сравнительно слабый иммунитет, и вакцина действует на них на протяжении более короткого отрезка времени. Лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, могут перенести повторное заражение в тяжелой форме. Поэтому рекомендуется привиться третьей дозой вакцины. Это не требование, просто совет для лиц из группы риска. Независимо от этого, срок действия "Сертификата о вакцинации" остается неизменным», – добавил Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)