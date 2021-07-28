Опубликованы правильные ответы на вопросы экзаменов в Азербайджане в I и IV группах специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана опубликовал правильные ответы на вопросы, использованные в ходе приемных экзаменов в I и IV группах специальностей, передает в среду Trend.

Результаты экзаменов будут оглашены в течение ближайших двух недель.

I группа специальностей (азербайджанский сектор обучения);

I группа специальностей (русский сектор);

IV группа специальностей (азербайджанский сектор);

IV группа специальностей (русский сектор).

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)