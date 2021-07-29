Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра ночью и утром в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается кратковременный дождь, северный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

Завтра днем в горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24, днем - 31-36, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)