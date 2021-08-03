Инцидент в связи с действиями Эльданиза Салимова должен стать уроком для каждого - председатель комиссии парламента

БАКУ /Trend/ - Инцидент в связи с действиями Эльданиза Салимова должен стать уроком для каждого.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана председатель дисциплинарной комиссии Эльдар Ибрагимов.

Он отметил, что этот вопрос широко обсуждался в комиссии и было установлено, что есть достаточные основания для лишения Эльданиза Салимова депутатской неприкосновенности.

"Все равны перед законом и должны отвечать за свои поступки. Произошедшее должно стать уроком для каждого из нас", - сказал Ибрагимов.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции. Инцидент произошел 29 июля около 01:00 в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев)