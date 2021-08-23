Объявлены результаты собеседования минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Собеседование, проведенное 20 августа по азербайджанскому языку, физической культуре, французскому языку, информатике, химии, математике, русскому языку и литературе, изобразительному искусству и технологии, успешно прошли 558 кандидатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Эти лица будут преподавать в общеобразовательных школах по бессрочному договору.

Успешно прошедшие собеседование 26 августа до 18:00 должны представить необходимые документы (удостоверение личности, копии документа о высшем или среднем образовании и их вкладышей, трудовую книжку (если есть), 4 фотографии, справку о здоровье, личный листок учета кадров, выписку о результате приема на работу на личной странице) в местный орган управления образования.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)