В Азербайджане продлен срок выплаты срочной надбавки медработникам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок выплаты срочной надбавки к заработной плате медработников, участвующих в мерах борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19), продлен до 1 сентября.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Trend.

Ранее этот срок был до 1 августа.

Размер срочной надбавки к заработной плате медработников, работающих в государственных медучреждениях в связи с инфекцией коронавируса (COVID-19), установлен как приведено ниже:

- работникам, осуществляющим медико-профилактические меры - в 3-х кратном размере месячного должностного (тарифного) оклада;

- медработникам, оказывающим скорую медицинскую помощь, а также лаборантам, работающим с биоматериалами, в том числе, работникам Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Института пищевой безопасности - в 4-х кратном размере месячного должностного (тарифного) оклада;

- работникам, оказывающим стационарные медуслуги пациентам - в 5-ти кратном размере месячного должностного (тарифного) оклада.

(Перевод: Кямаля Сеидова)