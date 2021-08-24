Армяне должны выплатить компенсацию за преступления против культурного наследия азербайджанского народа – Академия наук (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армяне должны выплатить компенсацию за преступления, которые они совершили против культурного наследия азербайджанского народа, и восстановить исторические топонимы.

Об этом сказал во вторник Trend исполнительный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов.

Он напомнил, что изменение топонимов началось в 1828 году после Туркменчайского договора.

«Договор был подписан 10 февраля, и примерно через месяц, 21 марта 1828 года, указом Николая I на территории Иреванского и Нахчыванского ханств была создана административно-территориальная единица под названием «Армянская область». Но в 1840 году было проведено территориальное изменение, и это название поменялось. С 1849 года эта административно-территориальная единица стала называться Иреванской губернией. После того как 29 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) передала армянам город Иреван и девять тысяч квадратных километров территории вокруг него, процесс изменения топонимов был продолжен. По итогам проведенных нами исследований было установлено, что с 29 мая 1918-го по 29 ноября 1920 года на переданной территории были изменены 17 азербайджанских топонимов. До конца 1935 года были изменены еще 11 топонимов, а позже началось массовое изменение названий, в том числе города Иреван, озера Гейча, которое продолжалось до конца 1991 года. Всего были изменены названия более 800 городов, поселков и сел. Полученные нами документы основываются на решениях дашнакской Армении, в том числе Верховного совета Армянской ССР», - сказал Бахрамов.

Ученый напомнил, что Президент Ильхам Алиев в ходе своей последней поездки в Карабах и Восточный Зангезур заявил о необходимости восстановления азербайджанских топонимов.

«В связи с этим нашим историкам предстоит большая работа. Последнее выступление главы государства во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы было очень подробным, я бы даже сказал, жестким. Президент заявил о необходимости восстановления прежних топонимов. В частности, Басаркечар вместо Варденис. И он абсолютно прав. Название Зангибасар изменено на Раздан, область Шамсаддиль переименовали в Тавуш. Армяне целенаправленно изменили все топонимы», - сказал Бахрамов.

По его словам, армяне изменили название азербайджанского города Иреван и сфальсифицировали историю.

«Они утверждают, что этот город был основан 2 800 лет назад. Сама история разоблачила эту ложь, потому что никаких письменных источников нет. Приказ о строительстве Иревана был отдан в 1502 году основателем Сефевидского государства шахом Исмаилом Сефеви I. Сначала была построена крепость, а закладка города началась в 1509 году. Поэтому армяне в 1918 году после передачи им города, а, конкретно, начиная с 1924 года, приступили к его разрушению. А в 1935 году назвали его «Ереван». До развала советской империи в городе сохранилась только Голубая мечеть, которую армяне отремонтировали как иранскую. Кроме того, мавзолей в Джафарабаде они связали с туркменами, пригласив представителей из Туркменистана. Дело в том, что в средние века племена в Акгоюнлу и Гарагоюнлу назывались «туркмены». Они никак не связаны с нынешними туркменами», - сказал ученый.

По его словам, определенные силы в руководстве Google скрытно поддерживают агрессию армян.

«Когда мы пытались исправить топонимы, система нам этого не разрешила. Мы внесли много поправок, но их не приняли. Думаю, что причина заключается в том, что такие компании, как Google, находятся под влиянием крупных государств, которые поддерживают армян. В 2014 году был издан национальный атлас, играющий роль своеобразного паспорта нации и народа. В атлас включено 70 карт, на которые нанесены все наши исторические территории. Армяне изменили названия и бывших оккупированных территорий. Это является преступлением и грубым нарушением конвенций ЮНЕСКО», - сказал Бахрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)