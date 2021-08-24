ГЭЦ Азербайджана об абитуриентах, которые могут претендовать на президентскую стипендию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 25 абитуриентов, набравших самые высокие баллы по итогам вступительных экзаменов в вузы, становятся кандидатами на президентскую стипендию.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.

Она уточнила, что если абитуриент набрал высокий балл по итогам вступительных экзаменов, но будет учиться в зарубежном вузе, то он лишается права на получение президентской стипендии.

"ГЭЦ представляет имена кандидатов, затем Президент Азербайджана подписывает соответствующее распоряжение", - сказала Аббасзаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)