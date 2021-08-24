ГЭЦ Азербайджана об абитуриентах, которые могут претендовать на президентскую стипендию
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 25 абитуриентов, набравших самые высокие баллы по итогам вступительных экзаменов в вузы, становятся кандидатами на президентскую стипендию.
Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.
Она уточнила, что если абитуриент набрал высокий балл по итогам вступительных экзаменов, но будет учиться в зарубежном вузе, то он лишается права на получение президентской стипендии.
"ГЭЦ представляет имена кандидатов, затем Президент Азербайджана подписывает соответствующее распоряжение", - сказала Аббасзаде.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения - Управление образования
Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат
Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО)
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане (ФОТО)