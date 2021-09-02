Морское агентство Азербайджана сделало предупреждение в связи с ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - В Национальный центр по опознанию и слежению с дальнего расстояния за судами Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поступило предупреждение об ухудшении погодных условий, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

С сегодняшнего вечера в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветров до 13-18 м/сек, временами – до 20-23 м/сек, а с завтрашнего вечера и до субботнего утра – до 18-23 м/сек, временами – до 25-30 м/сек.

Высота волн будет достигать 2-3 метров с увеличением до 4-6 метров.

Владельцы судов, портовые капитаны, инспекторы портового контроля проинструктированы об осуществлении мер и усилении службы.

Стоящим на якоре и плавающим судам передана информация, даны соответствующие инструкции.

Кроме того, проинформированы структуры, относящиеся к морским нефтегазовым платформам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)