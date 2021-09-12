Состоялась торжественная церемония открытия международных учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 12 сентября, в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений «Три брата – 2021» с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала герой Отечественной войны генерал-майор Заур Джаваншир доложил командующему силами специального назначения Азербайджана, герою Отечественной войны генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву о готовности участников учений к церемонии открытия.

После поздравлений командующего силами специального назначения по случаю начала совместных учений спецназовцев, представляющих три государства, минутой молчания была почтена память шехидов Азербайджана, Турции и Пакистана.

Под звуки государственных гимнов были подняты государственные флаги трех стран-участниц.

Выразив счастье видеть представителей сил спецназа Турции и Пакистана в нашей стране, генерал-лейтенант Х.Мирзоев отметил: «Азербайджан, Турция и Пакистан испокон веков были дружественными и братскими странами. Наши отношения основываются на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка, оказанная Турцией и Пакистаном Азербайджану с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении. Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие этих связей».

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения «Три брата – 2021» будут способствовать широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.

Главы делегаций Турции и Пакистана полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад в своих выступлениях выразили уверенность в том, что дружба между нашими народами и армиями успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде, и даже тогда, когда мощные порывы ветра международных политических изменений будут сотрясать весь мир, три брата станут еще ближе друг другу в плане надежного регионального партнерства и сотрудничества. Было подчеркнуто, что международные учения «Три брата – 2021» послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между армиями трех стран, открыв новые методы борьбы с терроризмом и развития навыков посредством взаимного обмена опытом.

После завершения официальной части церемонии открытия командование спецназа Азербайджана встретилось с гостями и пожелало им успехов в учениях.

В заключение была представлена музыкально-хореографическая композиция «Наше братство нерушимо и вечно», поставленная по сценарию заслуженного деятеля искусств, полковника Абдуллы Гурбани, и песня «Три брата», посвященная этим международным учениям.