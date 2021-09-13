С 20 сентября в графике пассажироперевозок бакинского метро будут изменения

БАКУ /Trend/ - С 20 сентября в графике пассажироперевозок Бакинского метрополитена предусмотрен ряд изменений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации, изменения связаны с завершением летнего сезона и началом учебного года.

Так, в часы пик интервал между прибытием поездов на линии «Ази Асланов -28 Мая» будет уменьшен до 2 минут. На станции «28 Мая» интервалы между поездами в направлении станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» в часы пик будут уменьшены до 4 минут.

Напомним, что часы пик в бакинском метро приходятся на интервалы времени с 07:30 до 09:30 и с 17:30 до 19:30.

(Перевод: Кямаля Сеидова)