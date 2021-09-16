Наргиз Алиева прощается с летом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Известная актриса кино и сериалов Наргиз Алиева представила новую фотоссесию.

Как передает Trend, актриса, регулярно реализующая социальные проекты, на сей раз представила фотографии с подписью дизайнера Нисы Алиевой.

Автором фотографий является Турал Гусейнзаде. Наргиз Алиева отметила, что работала на протяжении всего сезона над реализацией новых проектов.

«Я трудилась на протяжении всего года, представила новые работы. В новом сезоне я предстану перед телезрителями в телесериале "Симург", который будет показан на Общественном телевидении. Помимо этого, продолжается работа над короткометражным фильмом, а также идет подготовка к премьере комедийного фильма "Вагзалы", в котором я снялась. Из-за пандемии мы не смогли презентовать этот фильм, поэтому летом у меня не было времени на отдых. Я смогла уделить время себе и своей семье только в августе. Решила сделать фотосессию, провожающую лето», – сказала Наргиз Алиева.

Отметим, что несколько месяцев назад Наргиз Алиева представила короткометражный проект под названием «Гадын». Таким образом она выразила протест вмешательству в выбор девочек в семье, а также психологическому и физическому насилию в отношении них.