Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - С 13-го по 18 сентября от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 324 гектара освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в недельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию в связи с работой, проделанной на освобожденных территориях.

Сообщается, что на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов обнаружено 59 противопехотных и 4 противотанковые мины, а также 85 неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)