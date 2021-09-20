Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю
БАКУ /Trend/ - С 13-го по 18 сентября от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 324 гектара освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в недельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию в связи с работой, проделанной на освобожденных территориях.
Сообщается, что на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов обнаружено 59 противопехотных и 4 противотанковые мины, а также 85 неразорвавшихся боеприпасов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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