Дорожная полиция в Азербайджане патрулирует улицы возле школ

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана взяло под контроль территории, на которых находятся школы.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью главного управления полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

По его словам, сотрудники дорожной полиции несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить возникновения транспортных заторов у школ.

"В регионах перед учебными заведениями не было большой плотности движения транспорта. На улицах и проспектах Баку, где находятся учебные заведения, наблюдалась определенная плотность движения транспортных средств. Сотрудники дорожной полиции обеспечили безопасность движения на местах, а также бесперебойное движение транспорта на всей территории столицы", - сказал Пириев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)