Азербайджанские гимнасты привезли в Баку медали чемпионата Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в чемпионате Европы по акробатической гимнастике в Пезаро (Италия), вернулись в Баку, сообщает в понедельник Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги по цеху, а также родные и близкие.

Напомним, что на чемпионате Европы, который прошел в Италии, Азербайджан представили: в составе смешанной пары - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, в составе мужской пары – Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, в составе женской группы - Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова.

На чемпионате Рагимов и Сеидли завоевали две медали: серебряную в многоборье и бронзовую медаль в темповом упражнении.

Женская группа на соревновании завоевала бронзовую медаль.

По приезду в Баку гимнасты поделились впечатлениями с представителями СМИ.

По словам Агасифа Рагимова, к этим соревнованиям гимнасты готовилось очень серьёзно.

"Конечно, хотели выступить еще лучше, но мы довольны результатом. В первый день соревнований наша женская группа заняла третье место. Потом наша пара с Разией Сеидли заняла второе место в многоборье, а затем и "бронзу" в темповом упражнении. Верим, что на следующих соревнованиях мы продемонстрируем еще более высокие результаты.

Отмечу, что все соперники на чемпионате были очень сильные. И в баллах между нами был совсем небольшой разрыв", - сказал Рагимов.

В свою очередь Разия Сеидли выразила признательность всем, кто поддерживал и болел за их пару.

Члены женской группы - Мансума Мамедзаде и Назрин Фарманова рассказали, что плодотворно готовились к столь важному в их спортивной карьере соревнованию.

"Как и все соперники мы упорно готовились к чемпионату Европы. Счастливы, что завоевали медаль. Мы выражаем огромную благодарность всем за поддержку", - отметили спортсменки.

(Автор: Джани Бабаева)