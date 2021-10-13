Водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом в Баку, занимался незаконными перевозками - Агентство

БАКУ /Trend/ - Водитель грузовика, столкнувшегося сегодня утром с автобусом на трассе Баку – аэропорт, занимался незаконными перевозками.

Как передает в среду Trend, об этом сказала пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

Она сообщила, что грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в сторону поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116). Водитель грузовика занимался незаконными перевозками.

Отметим, что тяжелое ДТП произошло на Сураханской круговой развязке и в результате погибли пять и госпитализирован с различными травмами 21 человек (11 мужчин и 10 женщин).

По информации на 09:00, восемь пострадавших госпитализированы в Клинический медцентр, 13 – в городскую клиническую больницу №3. В настоящее время точной информации о погибших нет, подробная информация будет предоставлена позднее.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)