Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 45 561 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 263, вторую – 10 418, третью - 28 880.
Количество использованных третьих доз препарата по стране в целом составило 383 036.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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