В Азербайджане удовлетворительная посещаемость учебных занятий - минобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане удовлетворительная посещаемость учебных занятий.

Как сообщает Trend, об этом рассказал заместитель начальника управления организации и управления общего образования министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, каждый день собираются данные о посещаемости учебных занятий по всей стране, каких-либо серьезных проблем не наблюдается.

"В школах регулярно проводится дезинфекция. Температура учеников и учителей проверяется ежедневно. В случае возникновения каких-либо ситуаций санитарно-эпидемиологическими учреждениями проводится проверка на месте. Решение принимается в зависимости от результата", - заявил Орхан Аббасов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)