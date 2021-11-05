Парламент Азербайджана утвердил применение кредитной системы в вузах

БАКУ /Trend / - На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана в третьем чтении обсуждались поправки в законы "Об образовании» и "О профессиональном образовании".

Как сообщает Trend, согласно изменениям, обучение в высших учебных заведениях на уровнях бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) и магистратура (резидентура) организовано по кредитной системе в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

При этом обучение в средних специальных учебных заведениях организуется по кредитной системе в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Выпускникам средних специальных учебных заведений выдается в установленном порядке государственный документ об образовании - диплом.

Предлагаемые изменения направлены на внедрение кредитной системы в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти при организации обучения по уровню высшего технического профессионального образования, и учет кредитов, набранных бакалаврами по данному уровню образования в высших учебных заведениях.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)