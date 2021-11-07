На здании Музейного центра в Баку будет демонстрироваться видеопроекция по случаю Дня Победы Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На фасаде здания Музейного центра в Баку 8 ноября будет демонстрироваться видеопроекция по случаю годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной войне.
Как сообщает в воскресенье Trend, аудиовизуальную композицию, посвященную Отечественной войне и Дню Победы Азербайджана, можно будет наблюдать на фасаде Музейного центра с 20:55.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На здании Музейного центра в Баку будет демонстрироваться видеопроекция по случаю Дня Победы Азербайджана
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе
В Академии имени Гейдара Алиева и Культурном центре СГБ прошли мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Устойчивая бизнес-среда Азербайджана вызывает у европейских бизнесменов интерес - Дэвид Меркель (Эксклюзив)
В Париже прошел концерт Исфара Сарабского в честь Победы Азербайджана в Отечественной войне (ВИДЕО, ФОТО)
Состоялось заседание по итогам работы Госкомиссии Азербайджана по ликвидации последствий армянской агрессии (ФОТО)
Проведен тренинг для участников VII общереспубликанского соревнования знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО)
ЕС может оказать помощь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий – экс-президент Латвии
Без поддержки Азербайджана Грузия столкнулась бы с трудностями в сфере газоснабжения – бывший вице-премьер
Азербайджан смог своевременно обеспечить необходимый инструментарий для борьбы с пандемией COVID-19 - Геннадий Бурбулис
Мир должен задуматься о том, как цифровые технологии могут решить проблему климатических изменений – бывший вице-премьер Румынии