В Азербайджане выявлен 2 001 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 2 145 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 2 001 случай заражения коронавирусом, 2 145 человек вылечились, 19 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 558 431 случай заражения коронавирусной инфекцией, 520 250 человек вылечились, 7 416 - скончались, число активных больных составляет 30 765.

За последние сутки в стране проведены 13 099 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 347 509.