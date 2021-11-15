В одном из районов Баку начался поэтапный снос "хрущевок" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районе Баку начался поэтапный снос "хрущевок", сообщает в понедельник Trend.
В настоящее время идут работы по сносу одного из таких домов на пересечении улиц А.М.Шарифзаде и И.Талыблы.
На этой территории будет поэтапно снесено несколько "хрущевок", сказал Trend главный архитектор Исполнительной власти Ясамальского района столицы Эйваз Багиров.
"Проект утвержден Комитетом градостроительства и архитектуры. Работы по сносу ведет ООО "SmartDom", - сказал он.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
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