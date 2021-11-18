Турецких спортсменов в Азербайджане всегда поддерживают особо– участник ЧМ Гуркан Мутлу

БАКУ /Trend/ - Турецких спортсменов в Азербайджане всегда поддерживают особо.

Об этом сказал в четверг Trend турецкий гимнаст, участник 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку Гуркан Мутлу.

"Очень люблю Баку, получаю огромное удовольствие от участия в соревнованиях, организованных здесь. Турецких спортсменов в Азербайджане всегда поддерживают особо, за что мы крайне благодарны. В Азербайджане мы чувствуем себя как дома, и находиться здесь доставляет нам большую радость. Чувствуется, что все спортсмены - участники чемпионата мира довольны организацией соревнований. Благодарим за это Федерацию гимнастики Азербайджана", - сказал Мутлу.

Говоря о своем выступлении на соревнованиях, турецкий гимнаст отметил, что результат в командном зачете не совсем оправдал ожидания.

"Выступление прошло не совсем так, как мы ожидали, но мы все равно счастливы, что впервые у нас появился шанс принять участие в командном соревновании. В команду по индивидуальным прыжкам на батуте вместе со мной входят еще два спортсмена. Для нас это большой опыт, даже несмотря на результат выступления. Надеемся, что в будущем покажем высокие результаты", - добавил Мутлу.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвует около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на соревновании представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

(Автор: Джани Бабаева)