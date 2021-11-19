В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено более 11 тыс. квартир - Госагентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане инвалиды войны и семьи шехидов обеспечиваются квартирами и частными домами. До сегодняшнего дня гражданам из этой категории населения предоставлено более 11 тысяч квартир и частных домов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу председатель Государственного агентства социально - медицинской экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в сфере оценки инвалидности и реабилитации.

По его словам, размеры соцвыплат по инвалидности регулярно увеличиваются, в частности, за последние три года они выросли вдвое.

В соответствии с распоряжением главы государства от 25 января 2021 года, в 2021-2025 годах гражданам из этой категории населения предусмотрено предоставить еще 11 тысяч квартир и частных домов, сказал глава госагентства.

Из них до конца 2021 года планируется предоставить три тысячи квартир и частных домов, а 1 850 уже предоставлены, отметил Байрамов.

По его словам, помимо семей шехидов и инвалидов войны, квартиры предоставляются героям Отечественной войны и инвалидам по зрению.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)