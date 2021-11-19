NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит

NEQSOL Holding стал золотым спонсором Азербайджанского инвестиционного и культурного саммита, в котором приняли участие бизнесмены, инвесторы, стартапы, а также представители правительств, международных организаций и дипломатических корпусов из более чем 20 стран.

В рамках панельных дискуссий участники саммита поделились мнениями на различные темы: от экономического, торгового и культурного сотрудничества до проблем, вызванных пандемией COVID-19. Предприниматели, инвесторы и стартапы получили возможность расширить свою профессиональную сеть, а также выявить инвестиционные возможности и перспективы международного сотрудничества.

На выставке, организованной в рамках саммита, были представлены 50 стартапов, отобранных из 500 претендентов в таких областях, как «зеленая» экономика, финансовые технологии, окружающая среда, смарт технологии, воздушный транспорт, логистика и другие. Выставка была направлена на продвижение молодых предпринимателей и стартапов.

«Инновационная культура является частью корпоративной культуры NEQSOL Holding, поэтому мы поддерживаем такие инициативы. Инновационное предпринимательство, а также малые и средние предприятия способствуют экономическому росту, принося значительные выгоды потребителям и компаниям», — отметил Юсиф Джаббаров, Главный исполнительный директор NEQSOL Holding.

Саммит был организован Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики в сотрудничестве с Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества. Кроме того, мероприятие было посвящено 880-летию всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.