В субботу в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами прогнозируется дождь, умеренный юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем -10-14 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в ряде восточных районов возможен дождь. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)