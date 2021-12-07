В Сабаильском районе Баку обновляются водопроводные линии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" приступило к реализации в Сабаильском районе Баку нового проекта в целях реконструкции систем внутреннего водоснабжения многоквартирных жилых домов и установки водоизмерительных приборов, сообщили во вторник Trend в ОАО.

Проект охватил 2 200 абонентов 32 многоквартирных жилых домов, построенных в советский период. В настоящее время эти здания обеспечиваются питьевой водой по графику внутриквартальными насосными станциями.

В соответствии с новым проектом, металлические трубы водопроводов диаметром 60 миллиметров заменяются на полиэтиленовые диаметром 110 миллиметров. Они соединяются с водопроводными трубами зданий. В результате обеспечивается подача воды в дома непосредственно из распределительных линий.

Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети позволит в будущем предотвратить утечки воды в подвалы зданий, снизить ее потери и повысить качество обслуживания. Установка водоизмерительных счетчиков в каждой квартире способствует более точному учету расхода воды и своевременному взысканию задолженностей.

С начала реализации проекта выполнено 50 процентов работ. Так как созданная инфраструктура позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение зданий, на территории, охваченной проектом, будет приостановлена работа четырех внутриквартальных насосных станций.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)