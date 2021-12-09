В Азербайджане выявлено еще 1 315 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 850 человек (версия 2)

(первая версия в 16:36)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 315 случаев заражения коронавирусом, 1 850 человек вылечились, 19 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 601 028 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 571 088 человек вылечились, 8 038 – скончались, число активных больных составляет 21 902.

За последние сутки в стране проведено 11 799 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 644 853.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)