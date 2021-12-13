Стали известны имена лиц, отравившихся донером в Баку

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена восьми человек, отравившихся донером в Баку и госпитализированных в Клинический медцентр.

Как сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Медцентра Эльнур Хидаятоглу, это - Байрамов Джавид, Халилов Мурад, Фаттахова Тунзаля, Алиев Гамид, Солтанов Саид, Мирзоев Рафиг, Омаров Гудрат и Солтанов Магсуд.

По его словам, двое из них - Гудрат Омаров и Мурад Халилов отпущены домой, так как их самочувствие удовлетворительное, лечение остальных продолжается.

Отметим, что в Баку произошло массовое отравление донером.

Об этом ранее сегодня сказал Trend глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.

"Восемь человек, в числе которых 16-летний подросток, утром были помещены в токсикологическое отделение Медцентра. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести. Все эти люди купили донер в разное время в донерной перед торговым центром "28 Mall", - сказал Хидаятоглу.

(Перевод: Кямаля Сеидова)