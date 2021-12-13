В Азербайджане запрещается проживание в подвальных помещениях жилых зданий
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещено проживание в подвальных и надподвальных помещениях жилых зданий.
Об этом говорится в «Нормах проектирования жилых зданий», утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает в понедельник Trend.
Согласно документу, подвальные и надподвальные помещения являются нежилыми.
Габариты жилых комнат и других помещений в квартире устанавливаются в зависимости от необходимого оборудования и мебели, размещаемых в соответствии с требованиями эргономики, говорится в нормативном документе.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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