В Азербайджане запрещается проживание в подвальных помещениях жилых зданий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещено проживание в подвальных и надподвальных помещениях жилых зданий.

Об этом говорится в «Нормах проектирования жилых зданий», утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, подвальные и надподвальные помещения являются нежилыми.

Габариты жилых комнат и других помещений в квартире устанавливаются в зависимости от необходимого оборудования и мебели, размещаемых в соответствии с требованиями эргономики, говорится в нормативном документе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)