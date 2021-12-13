Завтра в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, прогнозируется усиливающийся юго-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку составит ночью 7-9, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых восточных районах ливни, местами туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 9-13 градусов тепла, в высокогорье ночью 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)