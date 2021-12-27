В Азербайджане изменен порядок усыновления
БАКУ / Trend / - В Азербайджане изменен порядок усыновления.
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение, сообщает в понедельник Trend.
Пункт 118.20 Кодекса с поправками приводится в новой редакции:
"После вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка выписка из него в течение 3 (трех) дней, заверенная усиленной электронной подписью судьи, передается посредством информационной системы "Электронный суд" в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти".
Пункт статьи без поправки определяет:
"Суд в течение 3 (трех) дней с момента вступления в силу решения об усыновлении ребенка обязан направить выписку из этого решения соответствующему органу исполнительной власти".
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)