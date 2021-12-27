В Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 60-летнему юбилею Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в поселке Ходжасан при организации Агентства развития медиа (MEDİA) и министерства экологии и природных ресурсов была проведена акция по посадке деревьев, приуроченная к 60-летнему юбилею Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, замминистра Фирдовси Алиев, исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмайлов и представители медиа.

Агентство развития медиа активно участвует в таких проектах, процесс будет продолжен, сказал журналистам Ахмед Исмайлов, добавив, что проведение таких проектов очень важно.

Замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев заявил, что территория в Ходжасане, на которой сегодня высаживаются деревья, составляет 75 гектаров.

"Год назад ситуация на этой территории была иной. За короткое время здесь посажены деревья, соответствующие абшеронскому климату. Вода, которая будет забираться из ближайшего озера Ходжасан, будет отфильтрована и использоваться для полива системой капельного орошения. В результате вырастут 98% деревьев. В последующие годы по поручению главы государства на освобожденных территориях Азербайджана будут продолжены работы по оздоровлению окружающей среды. Эти земли 30 лет находились под оккупацией, там был совершен экоцид. В этом году на этих территориях было посажено более 20 тысяч саженцев деревьев, посеяно около 3 тонн семян различных пород деревьев. Отрадно, что семена, которые мы посеяли в марте, проклюнулись", - отметил Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)