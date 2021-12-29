В Лянкяране, Сальяне и Нахчыване строятся центры Службы ASAN

БАКУ /Trend/ - В Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся новые, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры Службы ASAN.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, в настоящее время в стране функционирует 21 центр Службы ASAN.

Шесть из них находятся в Баку, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире, Товузе, Агджебеди и Балакене.

Центры Службы ASAN оказывают гражданам более 320 услуг различных государственных ведомств, частных компаний и структур коммунального обслуживания.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)