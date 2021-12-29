Планируется поставка вакцины от коронавируса TURKOVAC в Азербайджан - глава Института здравоохранения Турции

БАКУ /Trend / - В рамках платформы научного сотрудничества планируется поставка вакцины от коронавируса TURKOVAC в Азербайджан.

Об этом заявил глава Института здравоохранения Турции Эрхан Акдоган, передает в среду Trend.

"Мы также работаем над предоставлением вакцины нуждающимся странам. Несколько месяцев назад в рамках клинических испытаний TURKOVAC мы осуществляли совместные научные исследования с такими странами, как Азербайджан, Пакистан, Кыргызстан. На прошлой неделе мы завершили соответствующие приготовления в связи с вакциной TURKOVAC", - заявил он.

Отметим, что 22 декабря в Турции разрешили использование местной вакцины от коронавируса TURKOVAC и началось ее массовое производство.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)