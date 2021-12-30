В 2021 г. в Азербайджане не были признаны иностранные дипломы более 700 человек

БАКУ /Trend/ - В 2021 году поступило 3 021 обращение в связи с признанием иностранных дипломов.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в отчете по итогам деятельности министерства образования Азербайджана в текущем году.

В результате рассмотрения этих обращений 2 278 заявителям были предоставлены свидетельства о признании диплома. По 743 обращениям в признании дипломов было отказано.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)