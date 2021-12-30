В 2021 г. в Азербайджане не были признаны иностранные дипломы более 700 человек
БАКУ /Trend/ - В 2021 году поступило 3 021 обращение в связи с признанием иностранных дипломов.
Как передает в четверг Trend, об этом говорится в отчете по итогам деятельности министерства образования Азербайджана в текущем году.
В результате рассмотрения этих обращений 2 278 заявителям были предоставлены свидетельства о признании диплома. По 743 обращениям в признании дипломов было отказано.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
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