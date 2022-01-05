Федерация гимнастики Азербайджана готовится к проведению национальных соревнований

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) готовится к проведению национальных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам, сообщает Trend со ссылкой на сайт AGF.

По его информации, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в стране был перенесен ряд местных соревнований по различным видам спорта, в том числе и по гимнастическим дисциплинам, запланированных на 2020-2021 годы.

После успешного проведения в прошлом году в Баку крупномасштабных международных соревнований в наступившем 2022 году Федерация гимнастики Азербайджана готовится к организации национальных соревнований.

Их планируется провести по специальному разрешению Кабинета министров и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

В течение трех первых месяцев года в Национальной арене гимнастики запланировано проведение четырех национальных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам.

Так, 29 января 2022 года пройдут: 18-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке и 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте; 24-25 февраля - 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике; 16 марта – 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике; 25-26 марта - 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике, а также 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)