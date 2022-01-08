БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 306 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 188, вторую - 3 869, третью - 25 249.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 471 597. Первую дозу вакцины получили 5 181 783, вторую - 4 692 515, третью - 1 597 299 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)