Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 306 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 188, вторую - 3 869, третью - 25 249.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 471 597. Первую дозу вакцины получили 5 181 783, вторую - 4 692 515, третью - 1 597 299 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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