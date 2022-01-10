Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к гражданам (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Казахстане оказывает соответствующую помощь нашим соотечественникам, которые не могут связаться с родственниками или близкими, живущими в Казахстанской Республике, из-за сложностей в работе международных коммуникационных линий, передает Trend со ссылкой на Twitter посольства.
"Напоминаем вам, что вы можете связаться с посольством по адресу [email protected], или по номерам +7780002838, +77172755527.
Просим наших граждан принять во внимание тот факт, что в стране не работает или частично работает интернет, а также имеют место перебои в линиях связи по несколько раз в день.
Посольство не получало никакой информации о ранении наших граждан в результате произошедших здесь событий", - говорится в обращении.
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