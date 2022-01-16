В Азербайджане выявлено еще 808 случаев заражения коронавирусом, вылечились 369 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 808 случаев заражения коронавирусом, 369 человек вылечились, 11 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
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