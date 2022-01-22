В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом

Общество 22 января 2022 15:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом.

Предложения, которые будут обсуждены на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, направлены на устранение пробелов в этой сфере. Также определены критерии незаконного использования газа. Об этом заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев.

По его словам, предлагается передать полномочия по осмотру и техническому обслуживанию газовых установок и газопроводов, дымовых труб и вентиляционных систем от соответствующих госорганов газораспределительной организации.

"Сотрудники этой организации будут раз в год проводить техосмотр газопроводов, газового оборудования, вентиляционных систем. В случае обнаружения проблем будут составляться акты", - сказал Гамзаев.

(Автор: Айсель Гулиева. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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