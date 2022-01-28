ОАО «Азерсу» закупило автомобили и спецтехнику для обслуживания населенных пунктов на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ОАО «Азерсу» продолжает принимать меры для повышения качества обслуживания на освобожденных территориях, а также в населенных пунктах, где имеется нехватка питьевой воды, сообщили Trend в ОАО.

В сообщении отмечается, что в рамках неотложных мер по улучшению водоснабжения освобожденных территорий обеспечена подача питьевой воды почти на 350 объектов.

Водоснабжение районов, находящихся на большом расстоянии от источников воды, а также территорий, где отсутствует инфраструктура, осуществляется специальными водовозами. Учитывая постоянно расширяющуюся зону обслуживания и растущий спрос на питьевую воду, возникает необходимость в приобретении новых транспортных средств. Для районов обслуживания ОАО «Азерсу» на освобожденных территориях закуплены шесть пикапов, четыре водовоза грузоподъемностью 18 тонн, три экскаватора и автомобиль УАЗ для аварийно-восстановительной службы, говорится в сообщении.

Эти транспортные средства предназначены для использования в освобожденных Шушинском, Агдамском, Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также в поселке Гадрут.

Кроме того, в регионы, где наблюдается нехватка воды, отправлены восемь новых 18-тонных водовозов, отметили в ОАО.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)