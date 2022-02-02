В Хырдалане ограничат подачу воды

БАКУ /Trend/ - В течение дня второго февраля в отдельных районах города Хырдалан будет ограничена подача воды в связи с ликвидацией аварии на магистральном водопроводе, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

ОАО приносит извинения абонентам за доставленные неудобства, говорится в сообщении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)