В минздраве Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжалы

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжалы.

Как сообщили Trend в ведомстве, продолжается лечение 13 пострадавших в ДТП, доставленных в столичную клинику Bakı Sağlamlıq Mərkəzi.

«Ухудшения состояния не наблюдается. Один из двух пострадавших, находящихся в реанимации, сегодня будет переведен в общую палату. Врачи оценивают состояние пострадавших в ДТП как средней тяжести», - сказали в министерстве.

Напомним, что на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət. В результате ДТП пострадали 22 человека.

По факту Ходжалинским РОП возбуждено уголовное дело по статье 263.1-1 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)