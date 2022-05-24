БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 999 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 349, вторую - 271, три и более - 2 148, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 231 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 710 006. Первую дозу вакцины получили 5 346 173, вторую - 4 847 713, три и более - 3 271 363, бустерную дозу после положительного результата теста - 244 757 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)